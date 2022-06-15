Обладатели карт Мир скоро получат новый способ оплаты смартфоном

Клиенты банковской системы "Мир" уже скоро получат возможность платить за покупки без карты как таковой. 25 октября введут операционные расчеты с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне, сообщают "Известия".

QR-код будет создан в программе Mir Pay или приложении кредитной организации, однако оплату можно будет провести только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

"QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии", - пояснили в платежной системе.