Связующая нить с домом: Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями с праздником Сабантуй. Праздник плуга в этом году отмечается с 11 по 13 июня - в сельских районах, в Набережных Челнах гуляния состоятся 18 июня, в Казани - 19 июня.

"Для татар Сабантуй – это живая связующая нить с родным домом, благодарные мысли и тёплые воспоминания о котором, подобно мелодии волшебного сладкоголосого курая, затрагивают самые тонкие струны нашей души", - отметил в своём обращении Минниханов.

Глава Татарстана напомнил, что в этом году празднуется 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а также Год культурного наследия народов России.

"Уверен, что празднование Сабантуя позволит каждому прикоснуться к богатому историко-культурному наследию нашего народа, получить положительные эмоции от общения с друзьями и единомышленниками", - подчеркнул Минниханов.