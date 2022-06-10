Это может быть очень опасно: в Татарстане на пяти пляжах запретили купаться

Роспотребнадзор по Татарстану признал непригодными для отдыха людей пять пляжей. Как сообщает региональное управление санитарного ведомства, пробы воды показали существенные отклонения в ее составе, что делает купание в таких местах небезопасным.

Лабораторные исследования показали, что по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам пляж "Нижнее Заречье" в Казани, а также городские пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске.

Микробиологические показатели воды нарушены на пляже в Камско-Устьинском районе и на городском пляже в Зеленодольске.

Властям отправлено предписание с требование поставить таблички, которые прямо будут информировать людей о недопустимости купания в этих местах.