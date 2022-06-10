Татарстанцы обманули бизнес-леди из Москвы

В отдел полиции «Япеева» обратилась 36-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что пыталась купить строительные материалы, но стала жертвой мошенников. В интернете она нашла сайт компании, обещавшей недорого поставить доски.

Она оплатила пиломатериалы, переведя необходимую сумму на предоставленные организацией счета.

"Сотрудница компании сообщила, что машина с товаром выехала, после чего перестала выходить на связь. Заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Материальный ущерб, причиненный мошенниками, женщина оценила в сумму 324 тысячи рублей", - сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».