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Фото: mironov.ru

Сергей Миронов, попавший в ДТП, заявил, что не вышел из машины, чтобы не давить авторитетом ГИБДД

09.06.2022, 16:20 54 prokazan.ru
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что не вышел из своей служебной машины, когда та сбила курьера, чтобы "авторитетом не помешать сотрудникам ГИБДД при оформлении ДТП". 
Как пояснил Миронов, он спешил на "Первый канал", его пригласили участвовать в прямом эфире.

"К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде с очень большой скоростью, выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины. Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив", — уточнил политик, добавив, что сказал немедленно вызывать скорую помощь и ГИБДД.

Он не объяснил, почему водитель автомобиля стал оперативно снимать с машины номера и мигалку.
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11:59, 04.06.2022
Искромсал ей все лицо: задержан подозреваемый в убийстве 17-летней дочки замминистра строительства
11:42, 04.06.2022
Россия и Украина совершили обмен телами погибших военных
10:12, 04.06.2022
В заброшенном здании нашли убитой 17-летнюю дочку замминистра строительства
07:00, 04.06.2022
Надругался прямо в подъезде: Парень изнасиловал 12-летнюю дочь медсестры между этажами жилого дома
06:30, 04.06.2022
Малышка кричала от боли: Пьяная соседка бросила молоток в голову 7-летней девочке
05:00, 04.06.2022
Водителей в РФ предупредили об изменении цен на бензин в самое ближайшее время
04:30, 04.06.2022
Поднял и не отпускал:Дельфин выбросился на берег,когда мужчина подержал его на руках и вернул в воду
02:00, 04.06.2022
Военный эксперт рассказал, как Украина может изменить ход военной операции
01:00, 04.06.2022
Пока горел бизнес-центр, начальник главка МЧС перенес инфаркт и госпитализирован
17:23, 03.06.2022
Ввели в искусственную кому, парализовало полтела:Женщина перенесла инсульт во время кесарева сечения
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
15:51, 03.06.2022
Папа, меня забрали из-за тебя: замкомандира в ДНР Демченко заявил, что СБУ похитили его дочь
15:21, 03.06.2022
Хотели просто порыбачить: Двое братьев 6 и 10 лет утонули в котловане рядом с собственным домом
14:25, 03.06.2022
Школьница попала в реанимацию, пытаясь похудеть к морю при помощи таблеток
14:00, 03.06.2022
Кадыров заявил, что Минобороны определило новые задачи спецоперации на Украине
12:15, 03.06.2022
К отцу погибшего моряка с крейсера «Москва» с обыском пришли силовики
12:15, 03.06.2022
Родила ребенка от родного отца: 14-летнюю с расстройством личности почти год насиловал родитель
12:07, 03.06.2022
Наивысший ранг опасности: в Москве горит бизнес-центр, вывели уже 120 человек, и это - не предел
09:36, 03.06.2022
Жестоко избитый толпой мигрантов мужчина умер в больнице
07:00, 03.06.2022
О победе Джонни Деппа в суде и изнасиловании девушки водителем маршрутки: Главное на утро 3 июня
07:00, 03.06.2022
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На ее крики никто не пришел:Шестеро мужчин до смерти насиловали девушку в подъезде на глазах соседей
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Эксперты дали 5 дельных советов тем, кто собирается в отпуск в путешествие на автомобиле
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Автобус с туристами из Татарстана провалился в Нижнем Новгороде
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
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12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью