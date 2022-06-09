Сергей Миронов, попавший в ДТП, заявил, что не вышел из машины, чтобы не давить авторитетом ГИБДД

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что не вышел из своей служебной машины, когда та сбила курьера, чтобы "авторитетом не помешать сотрудникам ГИБДД при оформлении ДТП".

Как пояснил Миронов, он спешил на "Первый канал", его пригласили участвовать в прямом эфире.

"К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде с очень большой скоростью, выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины. Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив", — уточнил политик, добавив, что сказал немедленно вызывать скорую помощь и ГИБДД.

Он не объяснил, почему водитель автомобиля стал оперативно снимать с машины номера и мигалку.