Женщина пристегнула возлюбленного к машине наручниками и спалила его заживо

Следователи в Алтайском крае задержали женщину, которая устроила возлюбленному настоящую средневековую казнь: пристегнула его наручниками к машине и спалила заживо.

Убийство удалось быстро раскрыть после обнаружения сгоревшей машины с останками мужчины. 41-летнюю женщину поймали. Она заявила, что с 68-летним погибшим ее связывали нежные отношения. Остальное пояснять пока не стала, следователи устанавливают мотивы.

Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам следователей, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.

Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.