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Фото: Следком

Женщина пристегнула возлюбленного к машине наручниками и спалила его заживо

09.06.2022, 00:01 2 prokazan.ru
Следователи в Алтайском крае задержали женщину, которая устроила возлюбленному настоящую средневековую казнь: пристегнула его наручниками к машине и спалила заживо.
 
Убийство удалось быстро раскрыть после обнаружения сгоревшей машины с останками мужчины. 41-летнюю женщину поймали. Она заявила, что с 68-летним погибшим ее связывали нежные отношения. Остальное пояснять пока не стала, следователи устанавливают мотивы.
 
Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам следователей, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.
 
Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.
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Школьница попала в реанимацию, пытаясь похудеть к морю при помощи таблеток
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Кадыров заявил, что Минобороны определило новые задачи спецоперации на Украине
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К отцу погибшего моряка с крейсера «Москва» с обыском пришли силовики
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Родила ребенка от родного отца: 14-летнюю с расстройством личности почти год насиловал родитель
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Наивысший ранг опасности: в Москве горит бизнес-центр, вывели уже 120 человек, и это - не предел
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Жестоко избитый толпой мигрантов мужчина умер в больнице
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О победе Джонни Деппа в суде и изнасиловании девушки водителем маршрутки: Главное на утро 3 июня
07:00, 03.06.2022
Женщина купила себе сына, а в Казани на ходу загорелась маршрутка: Главное на утро 3 июня
05:00, 03.06.2022
Братская любовь: мужчина дождался, пока сестра уснет и зарезал ее
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На ее крики никто не пришел:Шестеро мужчин до смерти насиловали девушку в подъезде на глазах соседей
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В День защиты детей педофил напал на 12-летнюю девочку
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Полицейский два года вымогал деньги у мужчины, который переспал со школьницей
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Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон
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Путин заявил, что трасса М-12 дойдет до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
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Эксперты подсчитали, когда в стране закончится запас новых автомобилей
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16-летняя школьница пожаловалась на поцеловавшую ее взасос учительницу физкультуры
16:14, 02.06.2022
Положил сестренку в ванночку,чтобы успокоить: Девочка-младенец,восьмой ребенок в семье,утонула дома
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Росгвардеец найден мертвым на пороге секретного ядерного института
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При загадочных обстоятельствах в 43 года умерла победительница Битвы экстрасенсов Елена Ясевич
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Вынес тело, вынес лопату: мужчина заметал следы убийства своего сына и попал на видео
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Состояние тяжелое – ожог туловища, рук и ног: 1,5-годовалый ребёнок дома пролил на себя кипяток
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Эксперты дали 5 дельных советов тем, кто собирается в отпуск в путешествие на автомобиле
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В Донбассе в бою с наемником-сыном британского парламентария погиб росгвардеец
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Сам нашел в песочнице, а обвинили всю семью: Мальчик принес в детсад перочинный ножик
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Алла Пугачева впервые прокомментировала нападки россиян в свой адрес
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Самолет-амфибия жестко сел на воду из-за отказа двигателя: Два пассажира в больнице
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Полицейский-взяточник изнасиловал женщину под угрозой расправы
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Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью