Открой для себя искусство: банк Открытие провел детскую благотворительную выставку

1 июня в офисе банка «Открытие» на Ямашева 61Б прошла выставка картин, которые нарисовали дети с нарушениями интеллекта.

Мероприятие было организовано банком «Открытие» совместно с фондом «Трамплин». Благотворительная организация работает 5 лет. Основная миссия работы фонда - социализация и профориентация детей. Ребята пробуют себя в разных направлениях, в том числе и в рисовании картин, из которых состоит выставка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья создают яркие и красивые картины, которые выставляются в офисе банка для продажи. Работы приобретаются сотрудниками и клиентами банка, а денежные средства от продажи экспонатов идут на обеспечение юных художников расходными материалами для творческих занятий, а также на оплату работы педагогов.

Экспозиция выставки время от времени меняется. Темы, на которые ребята рисуют картины самые разные: от национальной культуры до природы. В этом году дети вдохновились творчеством известных художников и представили новые картины в необычных техниках. На выставке можно увидеть работы в стиле живописи, натюрморты, портреты, а также аппликации, которые выполнены в технике квиллинг.

Данное мероприятие банк проводит четвертый год подряд. И с каждым разом событие разрастается. В первый год работы выставки была продана 21 картина.

В этом году количество площадок, на которых выставлялись картины, увеличилось. Помимо традиционной выставки в офисе по адресу «Московская 11», по просьбе Александра Иорданского, директора департамента проблемных активов, банк организовал выездную выставку в филиале по адресу Ямашева 61Б.

«Идея была спонтанная. Меня пригласили в офис на Московской, и мне пришла в голову мысль сделать такую выставку и у нас. Хотел порадовать своих работников, у нас специфичная и напряженная работа. Данная выставка помогает разрядить атмосферу в кризисные моменты», - говорит Александр Иорданский.

Работники офиса отмечают, что с картинами ребят в филиале стало намного светлее и приятнее.

На мероприятии дети-авторы провели презентацию своих работ, рассказывали об истории создания и идее картины. Затем юным творцам провели экскурсию по филиалу, а после участников и зрителей выставки пригласили на чаепитие со сладостями.