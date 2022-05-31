Сегодня, 31 мая, рано утром на трассе в Татарстане случилась страшная авария, которая унесла жизнь человека, трое пострадали.

Авария произошла на Соболековском тракте в Нижнекамске. Столкнулись сразу три автомобиля – Mazda, Renault и "Нива", сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительным данным, водитель Mazda вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с с автомобилями Renault и "Нива". От сильного удара машину Mazda выкинуло в столб, а французская легковушка вылетела с дороги в кювет, где завалилась на бок.

В результате ДТП погиб водитель Renault, еще трое человек пострадали, сообщили в МВД по Татарстану.