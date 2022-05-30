Автобус с детьми перевернулся на трассе: Водитель погиб на месте, есть пострадавшие

В Удмуртии на автодороге перевернулся автобус с детьми. ДТП произошло в темное время суток. В салоне транспорта были 29 туристов, в том числе 15 детей, передает ИА "Удмуртия".

Водитель за рулем SСАNIА не справился с управлением и съехал с дороги. Автобус опрокинуло. Предположительно, мужчина скончался на месте из-за сердечного приступа.

Медпомощь на месте инцидента оказали 7 пассажирам, в том числе одному ребенку, передает региональный Минздрав. Они отделались легкими ушибами, госпитализировать не пришлось.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.