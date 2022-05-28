Житель Казани - гражданин Таджикистана - сегодня, 28 мая, был доставлен на скорой в РКБ с приступом эпилепсии из аэропорта Казани. 38-летний мужчина летел с дочкой, и почувствовал себя плохо на борту, в аэропорту ему стало хуже, потребовалась помощь медиков.

Мужчину на скорой доставили в РКБ, где он получил помощь. Но пока врачи осматривали папу, который страдает эпилепсией с детства, с приступом той же болезни свалилась его 11-летняя дочка.

Медики оказали им всю необходимую помощь, потребовалось реанимационное сопровождение, после чего девочку перевезли в ДРКБ.

В настоящее время жизни папы и дочки ничего не угрожает. Мужчину медики отпустили домой. Девочка пока будет под наблюдением.