В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла

Согласно прогнозу Гидрометеоцентра Татарстана, в республику придет долгожданное потепление. В понедельник, 20 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура колеблется от 0 до +5 градусов, а заморозки на почве могут достичь -3 градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.



Во вторник, 22 мая, намечены местами небольшие дожди. Ветер может достигать скорости 14 метров в секунду. Ночью температура будет в диапазоне от 2 до 7 градусов, на западе до +10 градусов. Днем температура колеблется от +19 до +24 градусов.