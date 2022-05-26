Татарстан простился с Ильей Денисовым, 25-летним ефрейтором-контрактником, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Прощание с молодым военным прошло в селе Хорновар-Шигали Дрожжановского района, где парень родился и вырос.

Известно, что Илья погиб 19 мая при выполнении боевого задания. Посмертно награжден Орденом Мужества.

"Мы всегда будем помнить подвиги наших ребят. Мы говорим всем ребятам спасибо, которые находятся и сегодня там и выполняют своей долг перед Родиной. Очень тяжело подбирать слова, низко поклоняемся перед родителями Ильи, которые вырастили достойного сына. Его подвиг будет вечно жить в памяти поколений. Вечная память настоящему Герою нашей Родины", - сказал глава района Марат Гафаров.

Илья окончил школу в родном селе, после чего поступил в Чувашскую госакадемию сельского хозяйства, которую окончил в 2018 году. Контрактную службу проходил с того же года в Ульяновске.