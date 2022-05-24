В Екатеринбурге 32-летний мужчина набросился в парке на 22-летнюю незнакомку и изнасиловал ее, перед этим избив ее спутника.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Свердловской области, насильник побил парня, после чего приказал его спутнице следовать за ним.

Изнасиловав девушку, мужчина скрылся.

Его нашли по горячим следам.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему уже предъявили обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до шести лет лишения свободы. При этом ранее обвиняемый уже был судим за кражи.