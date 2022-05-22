Болельщики устроили массовую драку на поле в конце матча Рубин — Уфа

На матче 30-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Уфой" произошла драка болельщиков. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

Вчера, 21 мая, матч закончился со счетом 2:1 в пользу уфимцев, в итоге "Рубин" покинул состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

После финального свистка фанат команды гостей выбежал на поле и спровоцировал болельщиков "Рубина", которые выбежали на поле и устроили массовую драку. После драка началась еще и на трибунах.

Напомним, "Рубин" вылетел впервые после выхода в высший дивизион в 2003 году.