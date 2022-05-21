Мужчина проглотил золотую цепочку, чтобы украсть ее

В Миассе пациент больницы захотел присвоить себе золотую цепочку у соседа по палате и проглотил ее вместе с крестиком в отсутствие мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Преступление было раскрыто с помощью рентгена. По данному факту возбуждено уголовное дело.