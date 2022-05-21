Мужчина проглотил золотую цепочку, чтобы украсть ее

В Миассе пациент больницы захотел присвоить себе золотую цепочку у соседа по палате и проглотил ее вместе с крестиком в отсутствие мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Преступление было раскрыто с помощью рентгена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
34-летний мужчина обратился в полицию по поводу кражи ювелирного изделия, которая стоила 55 тысяч рублей. Он сообщил, что цепочка и крестик пропали в то время, когда он находился в больнице. Полицейские быстро нашли подозреваемого, которым был