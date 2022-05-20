В Казанской ратуше на заседании Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в рамках проходящего в столице Татарстана KazanSummit-2022 обсудили опыт сохранения в РФ этнокультурного многообразия.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что мир увидел, как в условиях санкций Запада, объединились народы многонациональной России.

"Мы признательны большинству стран мусульманского и арабского мира за то, что они не поддались давлению Запада. Сегодня, к сожалению, западными странами делается все, чтобы раскачать ситуацию в России, прежде всего в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Создаются и тиражируются многочисленные фейки, вбрасываются небылицы. Но у них ничего не получается. Весь мир увидел единение народов многонациональной России", - отметил Минниханов.