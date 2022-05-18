В Казани 40-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. В Следкоме по РТ сообщили, что мужчина рано утром решил посетить бар на улице Ломжинской.

Алкоголь с самого утра оказал на него ударное действие. Выйдя в тамбур, мужчина увидел там спящего пьяного 38-летнего мужчину. Он решил его разбудить, и для этого ударил несколько раз по голове и животу ногами.

Потом он попытался вытащить спящего на улицу, но не получилось. Тогда, видимо, от обиды на себя и всю жизнь, мужчина снова избил спящего. А потом подумал и вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько дней он скончался от полученных в результате избиения травм.