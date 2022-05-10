В Казани сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который использовал свою девушку как "живой щит". Сильно пьяный автолюбитель ехал на Citroen, а его девушка ехала чуть впереди и предупреждала мужчину о возможных "засадах" ДПС и прокладывала наиболее безопасный путь. Но на Сибирском тракте она не успела передать пьяному другу информацию о стоящих инспекторах.

Водитель, поняв, что попался, попытался скрыться. Однако вовремя понял, что в таком состоянии ему сбежать от погони будет проблематично , и прижался к обочине.