С 1 мая на набережной озера Нижний Кабан в Казани снова начнет работать барбекю-зона. Пикник тут будет совершенно легальным, и на штраф отдыхающие точно не попадут. Зона будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, сообщила пресс-служба Дирекции парков и скверов.

В каждой из тех выделенных зон имеется стол, две скамьи и мангал. В каждой зоне с комфортом могут разместиться по 6 человек.

Бронирование мест осуществляется на сайте Дирекции. Сотрудники зоны барбекю готовы продать отдыхающим все необходимое - розжиг, уголь, воду, за дополнительную плату предоставят пледы.