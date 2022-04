Шопинг без западных брендов: Стоит ли казанским модницам ждать возвращения брендовых бутиков

С введением санкций Россия временно попрощалась со многими известными брендами одежды. Любимые в том числе казанцами Zara, H&M, Uniqlo и другие магазины закрылись один за другим. Встал вопрос: где теперь одеваться? Корреспондент ProKazan.ru задала этот вопрос казанскому персональному стилисту, эксперту системы типа внешности и личности с опытом более 8 лет Татьяне Будкевич. О качественных российских брендах, об их перспективах и трендах нынешнего сезона – в данном материале.

Популярные зарубежные бренды одежды закрылись. Есть ли им альтернатива на российском рынке?

«Санкции серьезно ударили по рынку, значит, досталось и обычным людям, которые привыкли к стандартным зарубежным магазинам. Вопрос не в том, где сейчас покупать одежду, – брендов много. Просто раньше люди были ориентированы только на ассортимент зарубежных магазинов. Наше население мало знакомо с отечественными брендами, которые по качеству и стоимости даже дадут фору тем же Zara или H&M».

«Проблема более масштабная: российские производители не имеют должной поддержки в продвижении, в том числе государственной. Альтернативы много, однако единой площадки для российских дизайнеров в Татарстане нет. В Москве есть Trend Island, в Екатеринбурге – Bolshoy. Единая вместительная площадка в регионе дала бы возможность местным достойным брендам разместить свои корнеры и реализовать качественный товар».

«В российском масс-маркете, да и в сегменте повыше самое главное – ориентироваться по качеству тканей. Если на то пошло, в магазинах любого бренда были и есть вещи как футер-качества, так и не столь долговечные изделия».

«Сегодня российские бренды и покупатели способны помочь друг другу».

Что у нас осталось и где пополнять гардероб качественными и функциональными вещами?

«У нас есть зарекомендовавший себя казанский бренд Serginnetti, самарский бренд Lime, также компания Melon Fashion Group с брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. В них соотношение цены и качества на достойном уровне. И в Gloria Jeans можно найти достойные, стильные вещи».

«В России довольно распространены такие бренды, как 12 Storeez, BYMODNO, TOPTOP, бренд верхней одежды Tito Teplo».

Фото: zeonlighting.ru

Для справки

Российские крупные бренды одежды с собственным производством: Gayana, Serginnetti, Nude store, Княжна Даринея, Wish by You, Stylish2010, Pop&Popl, Coccon, Rozamir, Tito Teplo, Mysoulcoat, Ricoco, Alpaka story.

Другие российские крупные бренды: Lime, Zarina, TOPTOP, Ushatava, 12 Storeez, 2MOOD, GATE31, Studio 29, Gloria Jeans.

Санкции не помешают нашим производителям выпускать одежду? Как это отразится на качестве?

«Бренды сейчас ищут альтернативу в плане поставок тканей. Ситуация такая: пока ткань доставляется, она уже дорожает чуть ли не на 50%. Логистика очень сильно влияет и на себестоимость, и на конечную цену вещи. Допустим, недавно цены в Lime заметно выросли. Возможно, это как раз связано с тем, что раньше у компании было много зарубежных поставщиков».

«У более крупного бренда Serginnetti, к примеру, не наблюдается сильного роста цен. Многое зависит и от масштабов производства. Ведь чем крупнее бренд, тем крупнее закуп сырья и ниже оптовая цена за ту же ткань».

«Государство в эти процессы не вмешивается, отчасти поэтому легкая промышленность страдает. Растет количество продавцов-перекупщиков. Сейчас, конечно, путь для российских дизайнеров расчистился. Но более мелкие бренды с собственным производством терпят крах рядом с перекупщиками, которые реализуют готовый товар».

«В любом случае, у каждого бренда свои ориентиры в создании коллекции одежды и своих покупателей. Они не захотят их терять, поэтому я уверена, что каждый будет стремиться производить качественные изделия из тех материалов, которые они смогут достать».

«Роста цен не избежать. Особенно если производство – местное. Новичкам придется труднее, а зарекомендовавшие себя компании уже поставили производство на конвейер, расширились для крупного закупа сырья – они покупают ткани километрами. Маленькие бренды или ателье по индивидуальному пошиву вынуждены будут повысить ценник. При этом люди, которые там одеваются, заранее знают, сколько денег они там оставят».

Можно считать, что снова настала эпоха шоурумов? Каким точно стоить доверять?

«Шоурумы всегда будут популярны. Сейчас просто обретут дополнительный спрос. В наших силах их поддержать, ведь они способны составить конкуренцию зарубежным брендам. Опять же, площадка-агрегатор в Казани сильно облегчило бы положение как этих компаний, так и самих покупателей».

Какие тренды заданы на этот сезон? Что актуально носить весной-летом 2022?

«Из всех актуальных трендов я отдаю предпочтение тем, которые работают на реальных фигурах местных женщин. Условно, модные образы из Pinterest всегда подбираются для одного телосложения, не все из них можно адаптировать под любую фигуру».

1. Разрезы и вырезы лучше размещать в районе груди, плеч. Вырезы на талии - достаточно сложная интерпретация для ношения. 2. Мода на низкую посадку набирает обороты. Рекомендуется обратить внимание на открытую зону живота чуть выше пупка. 3. Мини-юбка мини-юбке рознь: в жизни самый выигрышный вариант - с высокой посадкой, кроя трапеции и длиной до середины бедра.

«Так, я бы вообще не убирала тренд на высокую посадку а-ля 80-е. Это всегда помогает корректировать фигуру, делать ее визуально выше, стройнее».

«Различные диагонали тоже актуальны. С вырезами на талии я бы рисковать не стала: тут все индивидуально. А вот вырезы по косой, по диагонали, оригинально открытые плечи, интересно подчеркнутая зона декольте, укороченные верха тоже корректируют фигуру, делают интересные образы».

«Анималистичный тренд тоже никогда не уходит, сейчас он на пике популярности. На весну-лето можно аккуратно поэкспериментировать с принтом или деталью а-ля рыбацкая сетка. Водолазки снова набирают популярность».

«Живем в такое время, когда любую вещь можно модно обыграть. В целом, нужно стремиться адаптировать моду под себя, а не слепо следовать ей».

«Тренды нацелены на нулевые. Но оттуда из функционального я бы взяла лишь юбку-карандаш, платье-футляр, приталенный силуэт, по которому мы соскучились. При этом оверсайз всегда актуален. Все яркие цвета тоже в моде, особенно лиловый и цвет сирени. Они хорошо сочетаются с нюдовыми оттенками. Но я рекомендую придерживаться своих любимых цветов. А мода – это просто новый вдох в гардероб, повод его обновлять время от времени».

«В Татарстане женщины очень любят женственные образы и любят нюд. К ярким цветам у нас относятся с осторожностью, хотя в регионе у нас колорит высокий. Вместо одежды цвета «вырви глаз» здесь предпочитают более сдержанные, элегантные образы, благородные оттенки».

«В целом, каждый вложенный рубль должен работать, чтобы украсить человека визуально. При этом вещи могут быть максимально простыми. Одежда – это составляющее не только имиджа, но и личности. Следует прислушиваться к тому, что нравится именно вам и адаптировать это в тренды и моду».

То есть осознанное потребление станет вынужденной мерой?

«Теперь людям придется быть избирательнее. Да, начинается эпоха осознанного потребления которое в обществе пытаются внедрить уже последние 3-5 лет. Раньше можно было купить рубашку, чтобы надеть ее один раз. Но теперь в магазины надо идти с четким пониманием того, что нужно купить. При этом подбирать одежду так, чтобы вещи можно было комбинировать друг с другом».

«Первое время перестраиваться будет тяжело. Вещи, которые раньше можно было купить за 2-3 тысячи, теперь стоят около 4 и больше. При этом зарплаты особо не выросли. Зато у многих теперь есть повод пересмотреть подход подбора гардероба и научиться делать его функциональным».