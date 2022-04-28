Председатель комитета Государственной думы по культуре, депутат от Татарстана Елена Ямпольская потребовала, чтобы были приняты самые жесткие меры в отношении писателей и публицистов, которые с пеной у рта сейчас критикуют военную спецоперацию РФ на Украине. Например, можно, считает Ямпольская ввести в отношении таких авторов цензуру в России.

Среди кандидатов на запрет она назвала Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского.

"Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины", - заявила Ямпольская.

Она выразила надежду, что скоро будет достигнуто соглашение с учредителями изданий и владельцами сетей по продаже книг, результатом которого станет суровая ответная реакция в адрес таких писателей.