2 мая в Республике Татарстан будут отмечать большой мусульманский праздник Ураза Байрам. В мечетях Казани и других городов республики гает-намазы начнут читать в 6:30, гает-вагазы - в 7:00.

В 7:30 будет совершен праздничный намаз.

В мечетях сельской местности Татарстана утренний намаз будет прочитан в 3:00, гает-вагазы запланированы на 4:00, а гает-намазы – на 4:30.

Праздничная проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Хузур ТВ", "ТНВ-Татарстан" и "ТНВ-Планета", на сайте ДУМ РТ и YouTube-канале телеканала "Хузур ТВ".