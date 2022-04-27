Минтруда РФ досрочно открыло на Госуслугах форму заполнения заявления на получение новой "путинской" выплаты на детей от 8 до 17 лет. Вместо 1 мая подать заявление можно уже сейчас.

"Ранняя подача заявления не меняет сроков рассмотрения обращения, но дает возможность родителям заполнить заявление в комфортные сроки, не меняя планов на майские праздники. Все заявления, которые родители заполнят в период с 26 по 30 апреля, будут приняты к рассмотрению Пенсионным фондом в общем порядке - то есть, с 1 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В пресс-службе Минтруда добавили, что срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг.

Пособие будет начислено с 1 апреля, в мае придет двойная выплата - за апрель и май.

В Татарстане с 1 мая заявления будут принимать в офисам МФЦ.

Пособие рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход - меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.