В Дрожжановском районе Татарстана в селе Чувашское Дрожжаное прошло прощание с 23-летним Игорем Аръяховым, который погиб при выполнении воинского долга, участвуя в спецоперации на Украине.

23-летний Игорь учился в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий. Служил в мотострелковой бригаде в Хабаровском крае. У него большая семья: остались мать, сестра и четверо братьев.

Указом Президента РФ ему присвоена военная награда. Указ о награждении подписал президент России.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.

Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.

Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.

Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.

Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.

Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.

Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.

Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.

Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.

Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.

Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.

Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.

Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.

Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.

Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.

Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.

Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь

Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.

Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.

Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.

Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.

Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.

Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район

Олег Кириллов, 27 лет, Кукморский район.

Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.

Алмаз Батанов, 23 года, гвардии лейтенант, Казань.

Юрий Лабутин, Тетюшский район, 33 года, сержант, замкомвзвода минометчиков.

Динар Хаметов, 42 года, Пестречинский район, подполковник.

Адель Шамгунов, 29 лет, старший сержант, Казань.

Дамир Гилемханов, 22 года, ефрейтор, Казань.

Руслан Садыков, 20 лет, Казань.

Михаил Афанасьев, 30 лет, рядовой, разведчик-пулеметчик, Буинский район.

Гаян Муллазанов, 20 лет, рядовой, Азнакаевский район.

Богдан Лесников, десантник, Азнакаевский район.

Ильназ Харисов, 25 лет, Зеленодольский район.

Егор Санников, майор.

Вячеслав Савинов, подполковник.

Артем Нагоркин, сержант, 25 лет, Кайбицкий район.

Игорь Аръяхов, 23 года, Дрожжановский район.

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