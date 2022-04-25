В Дрожжановском районе Татарстана в селе Чувашское Дрожжаное прошло прощание с 23-летним Игорем Аръяховым, который погиб при выполнении воинского долга, участвуя в спецоперации на Украине.
23-летний Игорь учился в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий. Служил в мотострелковой бригаде в Хабаровском крае. У него большая семья: остались мать, сестра и четверо братьев.
Указом Президента РФ ему присвоена военная награда. Указ о награждении подписал президент России.
Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, Кукморский район.
- Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.
- Алмаз Батанов, 23 года, гвардии лейтенант, Казань.
- Юрий Лабутин, Тетюшский район, 33 года, сержант, замкомвзвода минометчиков.
- Динар Хаметов, 42 года, Пестречинский район, подполковник.
- Адель Шамгунов, 29 лет, старший сержант, Казань.
- Дамир Гилемханов, 22 года, ефрейтор, Казань.
- Руслан Садыков, 20 лет, Казань.
- Михаил Афанасьев, 30 лет, рядовой, разведчик-пулеметчик, Буинский район.
- Гаян Муллазанов, 20 лет, рядовой, Азнакаевский район.
- Богдан Лесников, десантник, Азнакаевский район.
- Ильназ Харисов, 25 лет, Зеленодольский район.
- Егор Санников, майор.
- Вячеслав Савинов, подполковник.
- Артем Нагоркин, сержант, 25 лет, Кайбицкий район.
- Игорь Аръяхов, 23 года, Дрожжановский район.
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