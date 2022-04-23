Еще пятеро выпускников Казанского танкового училища погибли при участии в спецоперации на территории Украины. В КВТККУ они в свое время приехали учиться из разных регионов, не все являются уроженцами Татарстана.

На днях подтвердили гибель 22-летнего лейтенанта Максима Ядрова, который окончил училище в Казани только в прошлом году. Учиться в Татарстан он приезжал из Башкирии.

Погиб и однокурсник Максима, 22-летний лейтенант Линар Гарипов из Салавата. Его в Казанском танковом хорошо запомнили - молодой человек окончил училище с красным дипломом. Посмертно Гарипов удостоен Ордена Мужества.

В Кировской области на днях попрощались с 25-летним Дмитрием Должиковым, который окончил танковое училище в Казани в 2019 году.

Не стало и старшего лейтенанта Ильвира Галлямова из Башкирии, который окончил училище в 2015 году.

В Оренбургской области попрощались с Романом Петрухиным, который окончил Казанское танковое в 2009 году. У 34-летнего танкиста остались жена и трое сыновей. Младшему сыну всего 8 месяцев.

По состоянию на 23 апреля на Украине погибли 38 военных из Татарстана. Данные неофициальные и являются результатом подсчетов журналистов.