На Украине во ходе спецоперации погиб еще один татарстанец - сержант Артем Нагоркин. Уроженец Кайбицкого района, села Большое Подберезье, отправился в армию 5 лет назад, после срочной службы остался служить по контракту.

2 апреля Артему исполнилось 25 лет. Погиб он через две недели - 17 апреля.

Тело командира танка Артема Нагоркина еще не доставлено в Татарстан.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.