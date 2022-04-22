Вахитовский районный суд города Казани сегодня, 22 апреля, принял решение арестовать на два месяца еще одного фигуранта громкого дела пирамиды Finiko - куратора сайта и клиентской поддержки пирамиды Антона Семыкина, задержанного правоохранителями накануне.

Суд отправил его в СИЗО до 20 июня 2022 года.

Семыкин сам утверждает, что просто был наемным работником и ничего о деятельности Finiko не знает.

Семыкин стал пятым из арестованных "финикийцев". В СИЗО он составит компанию организатору Finiko Кириллу Доронину и трем его соратникам - Ильгизу Шакирову, Лилия Нуриевой и Дине Габдуллиной. Еще трое сейчас в бегах и соответственно - в розыске. Речь о братьях Сабировых и Зыгмунте Зыгмунтовиче, которые сбежали в ОАЭ.

Общий ущерб от финансовой деятельности татарстанских "строителей пирамиды" составляет 5 млрд рублей. Более 5 тысяч человек написали заявление в полицию. Среди них не только россияне, но и жители СНГ, США и Европы.

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