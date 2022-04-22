Адвокат Максима Галкина Александр Добровинский прокомментировал его задержание полицией Израиля. Напомним, что юмориста доставили на допрос после того, как он был последним, кто видел живым человека на пляже. Сейчас Галкина обвиняют в оставлении человека в опасности, в результате чего мужчина умер. Об этом сообщает портал "Телепрограмма".

"Сначала надо узнать все обстоятельства этой истории. Но если предположить, что такое могло произойти в Москве, то по нашему законодательству оставление лица в опасности могло бы повлечь наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы до одного года", - рассказал Добровинский.

Александр Добровинский отметил, что в России Галкину удалось бы отмазаться, но в Израиле все будет по-другому. Местная полиция строго относится к таким делам.

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