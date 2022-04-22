Сотрудники МВД и бойцы Росгвардии совместными усилиями провели задержания шестерых руководителей пирамиды Finiko. Информацию сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее цитирует ТАСС.

По данным правоохранителей, ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил более 5 миллиардов рублей, а среди жертв пирамиды не только граждане России, но и жители СНГ, США и Европы.

Finiko начала активно выкачивать из "инвесторов" средства в 2018 году, всем вкладчикам обещали доходность в 20-30% ежемесячно. Обещали профессионально инвестировать средства вкладчиков в нефть, криптовалюты и операции на фондовом рынке. Летом прошлого года Центробанк признал Finiko пирамидой, и через месяц компания перестала выплачивать вкладчикам деньги.

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