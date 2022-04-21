В России запретили на 50 лет въезд некоторым украинским деятелям культуры, список имен приводит издание "Известия".

В числе опальных персон, которые полвека не смогут попасть в РФ, оказались Светлана Лобода, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, Андрей Данилко (он же Верка Сердючка), а также ведущий "Орла и решки" Антон Птушкин и исполнитель Monatik.

Также в список включены участники дуэта "Потап и Настя".

В список попали не только музыканты и актеры, но и некоторые блогеры и телеведущие.