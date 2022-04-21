Госсовет Крыма намерен рассмотреть вопрос о лишении государственных наград заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской. Поводом стали ее высказывания о символах спецоперации на Украине - Z и V.

Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на руководителя комитета по законодательству парламента республики Сергея Трофимова.

"К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. В частности, у нас возник вопрос насчет Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать данный вопрос. Ее слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал, кто свой, а кто чужой",— отметил Трофимов.

Ранее Наталья Поклонская в интервью Маше Майерс высказала свое мнение относительно спецоперации на Украине.

"Эта буква ''Z'' символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет",— отметила госпожа Поклонская.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя.

Еще днем ранее Поклонская не согласилась с предложением главы госсовета Крыма ударить по Киеву ракетами.