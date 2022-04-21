"К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. В частности, у нас возник вопрос насчет Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать данный вопрос. Ее слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал, кто свой, а кто чужой",— отметил Трофимов.
"Эта буква ''Z'' символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет",— отметила госпожа Поклонская.