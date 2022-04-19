Покинувшего РФ с семьей после начала спецоперации на Украине Максима Галкина доставили в полицию в Израиле. Он проходит фигурантом по делу о гибели мужчины на морском побережье.

По данным "СтарХит", погибший был знакомым семьи Галкина и Пугачевой.

"Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул", - рассказал неназванный собеседник российских журналистов.

Поскольку юморист Галкин был последним, кто видел мужчину живым, полиция доставила его в отдел для дачи показаний. По местным законам, они могут не только допросить Галкина, но и задержать его.