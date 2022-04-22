Депутат Государственной думы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продовольственных гипермаркетов по воскресеньям, чтобы создать стимул развития фермерских рынков. Письмо народного избранника с его предложением направлено на имя руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

Матвейчев просит учесть, что в РФ сейчас запущен ряд мер поддержки малого бизнеса в части продаж продовольствия. И все равно деятельность фермерских ярмарок носит либо локальный, либо весьма ограниченный характера.

Если закрыть по воскресеньям гипермаркеты, то люди пойдут за продуктами на ярмарки, и это существенно поддержит малый бизнес.

"В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", — говорится в тексте обращения.

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