Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова высказалась о ситуации с ростом цен на проезд в общественном транспорте. По ее словам, Госкомитет РТ по тарифам должен публично обосновать необходимость повышения тарифов на проезд в Казани, сообщает "Реальное время".

"Мы ориентируемся исключительно на ту аналитику, которую предоставляют. Мы не можем на основе собственных каких-то ощущений делать выводы, принимать тарифы или не принимать. Это делают люди, которые ответственные за это, они должны предоставить всю аналитику, в том числе правительству доложить относительно того, какое решение предстоит принять. А с точки зрения, какое оно должно приниматься, они должны публично сами об этом в СМИ обязательно сообщить, потому что это вопрос, который напрямую касается интересов жителей республики", — заявила Галимова.

Накануне стало известно, что Госкомитет РТ по тарифам надумал повысить стоимость проезда в транспорте. Проект постановления опубликован на портале правительства РТ.

Из постановления следует, что в автобусах при оплате наличными придется платить 36 рублей, при безналичном расчете - 31 рубль. Столько же будет стоить проезд при оплате транспортной картой, а если она от 100 поездок, то поездка будет стоит 23 рубля.

Для троллейбусов и трамваев установлены аналогичные тарифы. В настоящее время проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.