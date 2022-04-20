В Башкирии, в Кумертау, в квартире обнаружили мертвыми сотрудника ГИБДД, его жену и несколько домашних питомцев. Об этом сообщила пресс-служба МВД РБ.

Полицейский должен был утром заступить на дежурство, но не пришел, и телефон его не отвечал. Тогда коллеги решили съездить к нему домой, но дверь не открыли.

"После вскрытия дверей были найдены тела сотрудника, его жены 1991 года рождения, а также домашних животных", - рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Сейчас назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели людей. Есть предположение, что причиной могло стать неисправное газовое оборудование. Сотрудники газовой службы также участвуют в расследовании.