В Казани идут поиски 61-летнего мужчины, который отправился в больницу и бесследно пропал. Известно, что до больницы он добрался, в последний раз его видели выходящим из медицинского учреждения.

61-летнего Талгата Мухаметшина в последний раз видели 19 апреля, из больницы домой он не явился, на связь не выходит.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черную кофту, темно-серые брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).