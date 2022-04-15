Российский рэпер Моргенштерн решил подать жалобу на майора полиции из Набережных Челнов, который "преследует" его из-за татуировок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление адвоката Алишера Сергея Жорина.

По словам юриста, изначально дело в отношении артиста было возбуждено из-за пропаганды наркотиков в текстах песен.

"Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", — сказал Жорин.

Дело о татуировках Моргенштерна, которые, по мнению экспертов, похожи на листья конопли, поступило в суд Набережных Челнов несколько дней назад.