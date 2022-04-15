В полицию Казани обратился генеральный директор одного из заводов ЖБИ столицы Татарстана. Он рассказал, что в неизвестном направлении из ангара предприятия исчезли 32 формы для производства пустотных плит. Ущерб составил 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Казани, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Полицейским удалось по горячим следам оперативно поймать подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Казани, который ранее трудился на данном предприятии.

"Задержанный рассказал, что ранее работал на этом предприятии, а в марте этого года уволился. С декабря по февраль он несколько раз вывозил с территории завода формы для производства пустотных плит. Для этого он нанимал грузовой автомобиль с погрузчиком. Похищенное имущество он сдавал в пункт приема металла", - сообщили в ведомстве.

До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.