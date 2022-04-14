В Казани под суд отправится 23-летний парень, который обвиняется в убийстве трех человек - своей девушки и ее родителей. Об этом сообщила пресс-служба управления Следкома РТ.

Следователи установили, что расправился с семьей молодой человек ночью в январе прошлого года. Он пробрался в квартиру на улице Чуйкова, в которой жила его 18-летняя девушка.

Парень нанес любимой и ее 59-летней матери и 62-летнему отцу множественные удары ножом. Все трое от полученных ран умерли на месте. После этого убийцы выпрыгнул из окна с высоты четвертого этажа. Он получил множественные травмы, но выжил.

Следователи установили, что мотивом для тройного убийства стал отказ девушки продолжать отношения с парнем.

Своей причастности с кровавой резне молодой человек до сих пор не признает. Он под стражей. Доказательная база собрана достаточная, а потому уголовное дело передали в суд.