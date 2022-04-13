Накануне в Лениногорске в Татарстане задержали 17-летнего подростка. 11 месяцев назад, в мае прошлого года, молодой человек начал шантажировать в интернете двух школьниц из Ленобласти, он требовал, чтобы девочки присылали ему свои интимные фотографии. Информацию о задержании подтвердили в полиции.

Молодой человек - студент второго курса одного из техникумов РТ - познакомился в интернете с двумя 12-летними девочками. Началась переписка, которая быстро превратилась в интимную.

Путем шантажа он побуждал школьниц присылать ему фото оголенных частей тела, а получив их, просил прислать снимки половых органов.

В содеянном молодой человек сознался. Ведется следствие.