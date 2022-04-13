14 апреля, в четверг, в Татарстане воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщают синоптики республиканского Гидрометцентра. В течение дня на территории республики могут пройти небольшие дожди, ветер переменится и станет умеренным северо-восточным.

Утро может быть туманным. Днем потеплеет до 13 градусов, а на юго-востоке Татарстана ожидается до 19 градусов, а потому самые нетерпеливые уже могут позагорать вместе со своими котиками на подоконниках и скамейках.

Жителям Казани загорать пока рано. Завтра днем в столице Татарстана будет лишь 9-11 градусов выше нуля.