В Татарстане проснулись кровопийцы: Что делать и куда бежать при укусе клеща?

С приходом тепла появляется одна из главных проблем весны - просыпаются клещи. Обычно их активность появляется в конце марта и начале апреля, в зависимости от того, когда становится тепло и благоприятно для этих насекомых. И вот буквально вчера, 12 апреля, сезон стартовал в Татарстане, в травмпункте КДМЦ зафиксировали первое обращение человека с укусом.

Об этом Prokazan.ru поговорили с врачом-инфекционистом 21 поликлиники, Дилярой Хамидовой.

Чем опасен клещ?

Клещи страшны и опасны тем, что могут заразить энцефалитом и боррелиозом, по-другому болезнью Лайма. По словам специалиста, в Татарстане клещи переносят в основном клещевой боррелиоз, реже клещевой энцефалит. Обе болезни весьма неприятны, имеют разную симптоматику и осложнения.

“Клещевой энцефалит идет с поражением нервной системы, головного мозга, параличами, клещевой боррелиоз протекает более легко, но дает хроническое течение в виде суставных болей”, - рассказала нам врач.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Татарстан считается по сей день эндемичной по энцефалиту территорией. Такими считаются 30 районов из 45, в том числе Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и все, что за Камой, а также Высокая Гора и сама Казань, а по боррелиозу эндемична вся республика.

По статистике инфицированных боррелиозом в республике намного больше, и чаще исследованные насекомые, которых ежегодно вытаскиваю, являются переносчиками именно этой инфекции.

“Энцефалитные клещи у нас 30-40 лет по республике не наблюдается, но не смотря на это наша республика остается эндемичной по клещевому энцефалиту. Но при исследование клещей, которые мы проводили последние пять- шесть лет, клещевой энцефалит, к счастью, не определялся в клещах”, - отметила врач-инфекционист.

Как проявляется болезнь?

При укусе клеща, который является переносчиком болезни, у человека симптомы появляются не сразу. Инкубационный период длится приблизительно 10-14 дней, иногда варьируется от 1 до 60 дней. Обычно начинается ухудшение самочувствия очень резко. Появляется озноб, сильная головная боль, температура тела достигает 38-39 градусов, сопровождается все это тошнотой и рвотой.

Часто у пациентов наблюдается мышечная боль, особенно беспокоит область шеи и плеч, грудной и поясничный отдел спины, конечностей. При боррелиоза симптомы могут быть смазанными, а суставной синдром в основном идет, как осложнение.

“В начале появляется мигрирующая эритема, то есть на месте внедрения клеща появляется сначала кольцевидная эритема, если вовремя лечить, то все это проходит. Потом появляется мигрирующая эритема на разных частях тела не в виде кольца уже, а неправильной формы, такими фестончатыми краями, это уже идет явный активный боррелиоз. А что касается энцефалита, там все серьезнее, идет поражение головного мозга и периферической нервной системы, но опять-таки клещевой энцефалит у нас, к счастью, давно не регистрируется”, - рассказала нам Диляра Хамидова.

Как извлечь клеща самостоятельно?

Обычно врачи настоятельно рекомендуют обращаться по поводу впившихся клещей к медикам в травматологический пункт или в поликлинику по месту жительства. Однако, если такой возможности нет, то можно вытащить клеща самостоятельно. Роспотребнадзор при удалении клеща самостоятельно рекомендуют придерживаться следующих инструкций:

пинцетом, обернутыми чистой марлей пальцами или в перчатках, особой «лопаткой», которую можно купить в любом зоомагазине, ветаптеке или человеческой аптеке и которая очень упрощает процесс изъятия, нужно захватить клеща близко к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

место укуса надо продезинфицировать любым применяющимся для этого средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

вытащив клеща, необходимо сразу тщательно вымыть руки

если остался ротовой аппарат в виде черной точки остался в коже необходимо обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Ни в коем случае не стоит заливать его маслом, чтобы клещ задохнулся, как многие советуют. Насекомое действительно начнет задыхаться, и при этом будет отторгать свое содержимое обратно, тем самым вы можете получить воспаление, а в дальнейшем осложнения.

Фото: viralife.ru

После клеща надо упаковать в герметично закрывающуюся емкость и доставить его на исследование на клещевые инфекции на платной основе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», который находится по адресу город Казань, улица Сеченова, дом 13а.

Что делать после укуса и какова профилактика?

Как рассказала нам инфекционист, при укусе клеща нужно обратиться либо в травмпункт по месту жительства, либо к хирургу. Клеща удаляют, обрабатывают и осматривают место укуса, чтобы не осталось там ничего, никаких частей клеща и возможно отправляют клеща на исследование, также назначаются антибиотики профилактические.

“Если пациент был укушен в районе эндемическом по клещевому энцефалиту и клещ не может быть обследован, тогда вводится противоклещевой иммуноглобулин, а антибиотики против клещевого боррелиоза назначаются всегда, либо, если пациент обследует клеща, до получения результатов”, - подчеркнула врач.

Если пациент вовремя обратился к врачу и ему были назначены антибиотики профилактические и иммуноглобулин при необходимости, то заболевание однозначно не развивается, подчеркнула медик. Если же пациент пустил все на самотек, никуда не обратился, чаще всего у него в следствие заражения развивается клещевой боррелиоз.

Фото: Мэрия Хабаровска/hab.mk.ru

Также людям, которые бывают часто в зоне обитания клещей, в качестве профилактики лучше делать вакцинацию. Однако прививка существует только от энцефалита.

“Вакцины есть против клещевого энцефалита, они делаются трехкратно: сейчас, через месяц и повторно через год, но делать их нужно естественно до того, как начинают активизироваться клещи. После укуса если делать, просто не успеет выработаться иммунный ответ”, - ответила нам Диляра Хамидова.

Помимо это необходимо помнить о безопасном пребывании на природе и в местах активности этих насекомых. Обязательно необходимо правильно одеваться прежде, чем отправиться в тот же лес. Так как клещи заползают через воротник, рукава, под брюки, необходимо перед отправкой в места скопления насекомых надеть рубашку или куртку с длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

При этом вся одежда должна быть светлого цвета, чтобы при осмотре, который необходимо выполнять периодически, можно было бы быстро заметить клеща. Также используйте специальные спреи, которые при нанесении на одежду отпугивают и убивают клещей.