Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело бывшего руководителя отдела по борьбе с коррупцией на потребрынке. Рустема Нариманова обвиняют в мошенничестве на 5 миллионов рублей и в получении взятки.

Следователи установили, что Нариманов сдал несуществующий завод в лизинг и устроил "поставку" оборудования для завода из Златоуста. Но документов о продаже нет, а поставщиком и получателем стали фирмы из Казани - "Легион" и "Логистик". Они заключили договор с "Татлизинг", после чего был произведён авансовый платёж 2,8 миллиона, а от Минэкономики получен грант в 2,25 миллиона. Все средства попали на счёт фирмы "Орион", а потом обналичены и похищены.

Потом Нариманов потребовал у директора "Легиона" еще 5 миллионов за покровительство во время проверок.

Своей вины Нариманов не признает.