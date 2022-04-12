В Волгограде возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, угрозах убийством и истязании беременной женщины, сообщает региональное управление СКР.

Следователи установили, что беременная 27-летняя девушка пришла в квартиру своего 25-летнего приятеля на улице Тимирязева. Она сообщила мужчине, что ждет ребенка.

Однако никакой радости мужчина не испытал. Он в приступе ревности запер дверь и начал избивать женщину, угрожая убить и ее, и ребенка. Беременной удалось отвлечь внимание мучителя и позвонить матери, та вызвала полицию.

Мужчина отправлен под стражу.