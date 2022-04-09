Взрыв газа прогремел сегодня, 9 апреля, в одной из квартир жилого дома в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в МВД.

"Предварительно, ул. Габишева, д. 7 на девятом этаже взрыв бытового газа", - сказал собеседник агентства.

В МЧС РТ отметили, что получили вызов на пожар в квартиру на девятом этаже указанного дома. Медики не смогли спасти погибшего. По словам жильцов, мужчина в однокомнатной квартире проживал один. По другой версии, он жил с женой и ребенком, но семья была в отъезде.

В пресс-службе "Газпром трансгаз Казань" пояснили СМИ, что пожар случился уже после хлопка газа в одной из квартир.

В прокуратуре РТ говорят, что организована проверка требований безопасности при использовании газового оборудования.