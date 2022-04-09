Ажиотаж на сахар на сельхозярмарках в Татарстане отмечен исключительно в Казани. Остальные крупные города республики в этом плане ведут себя совершенно спокойной. Нет истерики вокруг сахара в Альметьевске, в Нижнекамске, Челнах. И только в Казани народ встает в 5 утра в очередь, чтобы к 6 утра раскупить весь сахар, который привезли на ярмарку.

Об этом заявил сегодня, 9 апреля, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Он отметил, что на ярмарках сахар стоит значительно дешевле, чем в магазинах. И в этом, вероятно, причина такого аномального поведения казанцев.

"Если в магазинах мы сейчас видим цену от 75 рублей, то на ярмарках сахарный песок реализуется по 60 рублей за килограмм", — уточнил он.