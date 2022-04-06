Накануне около 23 часов на улице Дружбы в Казани в круглосуточном магазине началась драка, в которой пострадали беременная девушка и ее спутник.

Предварительно известно, что двоим мужчинам с магазине крайне не понравилось, что девушка тихо о чем-то говорила с продавцом. Оба покупателя подумали, что говорят о них.

Началась словесная перепалка, и посетители вышли на улицу, где выяснение отношений продолжилось. Началась драка, девушка забежала обратно в магазин и попросила продавца вызвать охрану или полицию. Но за ней следом забежали и остальные участники конфликта. Во время драки один из посетителей кулаком разбил холодильник с пивом.