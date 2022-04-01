В социальных сетях сегодня прославилась московская пенсионерка, которая помогла роботу-курьеру "Яндекса" перейти дорогу по пешеходному переходу. Занятый случай описал Telegram-канал "Новости Москвы".

Пожилая дама, переходя дорогу по переходу, заметила робота, который ждал, пока водители его пропустят. Бабушка остановилась на переходе в самом его центре и махнула роботу, жестами показывая, что можно переходить, у нее "все под контролем". Робот-курьер аккуратно перешел дорогу вместе со смелой бабушкой.

"Яндекс.Ровер" — это робот-курьер одноименной компании, который с конца 2020 года производит доставку еды в центральных районах Москвы.