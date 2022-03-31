Карпинский городской суд вынес приговор по делу, которое стало известно всей стране: мать девочки, которую она полгода с рождения прятала в шкафу своей квартиры в Карпинске, приговорили к пяти годам колонии, сообщает ТАСС.

В колонию она отправится не сразу, суд дал отсрочку приговора до достижения средним ребенком женщины возраста 14 лет.

Стационарная психологическая экспертиза в отношении матери ребенка показала, что она вменяемая.

Напомним, в конце апреля 2020 года женщина сама родила в домашних условиях девочку. И сразу же спрятала ее в шкаф, почти не кормила, не ухаживала за ней, желая ее смерти. Но девочка проявила чудеса выносливости и, несмотря ни на что, выжила. Заметили ребенка подруги женщины, которые пришли к ней в гости, они же вызвали полицию.

Что касается девочки, то врачи выходили ее и передали родственникам на воспитание.