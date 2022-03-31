В центре Казани минувшей ночью по непонятным пока причинам вспыхнул на ходу автомобиль. Вызов оперативные службы получили около полуночи. Сообщалось, что на улице Габдуллы Тукая горит легковой автомобиль Daеwoo.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану, воспламенение началось в моторном отсеке, пламя в считанные секунды охватило весь автомобиль.

38-летний водитель успел выбраться из салона полыхающей машины, по получил сильные ожоги рук, его доставили в РКБ.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неисправность механизмов автомобиля.